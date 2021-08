Musikfestivals: Wie werden wir in Zukunft feiern?

Zukunftsmusik: Werden sich Festivals verändern?

" Natürlich hoffen wir, dass auch in der Zukunft wieder Festivals mit den Besucherzahlen aus den früheren Jahren stattfinden können ", erklärt Ralf Winkelns vom Landschaftspark Duisburg Nord. Im Arrangement mit dem Virus werde es sicherlich Anpassungen geben. Festivals mit weniger Besuchern seien nur der Versuch, für einen treuen Teil der Besucher zurück zu einem normalen Geschehen zu finden - der Aufwand bleibe der gleiche. Er ist überzeugt, " dass die Menschen nach der Pandemie auf jeden Fall wieder lieber live vor Ort auch fühlen, schmecken und riechen möchten. "

Und die digitale Alternative? Für Martin Königmann, der das Sunset-Beach-Festival veranstaltet, wäre eine " Hybridlösung " aus normalem Festival und digitalem Stream denkbar, zum Beispiel bei großen Festivals - auch um dem Ansturm der letzten Jahre entgegenzuwirken. Doch auch er ist überzeugt, dass einige immer das Feiern vor Ort bevorzugen. Außerdem rät er Künstlern teils davon ab, Streamingkonzerte zu geben, da sich das Format schnell abnutze und das Interesse sinke.

Parookaville-Festival: Verschoben auf 2022

" Pandemiebedingte Änderungen können wir für uns nicht planen. Wir planen Großveranstaltungen wie bisher ", erklärt auch Bernd Dicks, Kopf hinter dem Parookaville-Festival, dem größten Festival für elektronische Musik in Deutschland mit 210.000 Gästen. " Wir brauchen neun Monate Planungszeit, die Politik entscheidet im Wochenrhythmus. Das geht für so ein großes Festival nicht, das wollen auch die Gäste nicht. Da wollen 40.000 vor der Bühne tanzen, schwitzen und knutschen. " Ein Festival mit Abstand, Sitzplatz und Maske wäre für Dicks undenkbar.

Blick über den Tellerrand: Wie machen es die anderen?

Schon im Sommer 2020 staunte man nicht schlecht, als mitten in der Pandemie im britischen Newcastle ein Konzert vor 2.500 Leuten stattfand. Es war bis dahin das größte Social-Distancing-Konzert - mit 500 kleinen Tribünen für die Gäste.

Ein digitales Konzept gab es 2020 für das Tomorrowland in Belgien, das weltweit größte Festival für elektronische Musik. Dort wurde der Festivalraum digital nachgebaut, und während die DJs in Studios performten und auf die virtuellen Bühnen projiziert wurden, konnten sich die Fans drei Tage lang ebenfalls virtuell auf dem Festival bewegen. Das kam so gut an, dass es auch 2021 ein virtuelles Festival geben soll.

Cruilla-Musikfestival 2021 in Barcelona

Als eine der ersten Städte nach der dritten Corona-Welle preschte Spanien bei der Festivalplanung voran. So ging am 8. Juli 2021 in Barcelona das riesige Musikfestival "Cruilla" mit 18.000 Zuschauern am Tag über die Bühne - trotz drastisch gestiegener Corona-Zahlen. Alles also wie vor Corona? Nicht ganz: Alle Teilnehmer mussten sich unmittelbar vor dem Eintritt einem Corona-Schnelltest unterziehen. Dafür standen 180 Testplätze zur Verfügung. Und die Musikfans mussten Masken tragen, dafür aber keinen Abstand halten. Vorangegangen war übrigens ein Testkonzert mit wissenschaftlicher Begleitung.

Nicht ganz so gut ging allerdings das Open-Air-Festival "Verknipt" (zu deutsch "durchgeknallt") Anfang Juli 2021 im niederländischen Utrecht aus: Von den 20.000 Besuchern steckten sich rund 1.000 mit Corona an. Auch hier mussten Festivalbesucher eigentlich nachweisen, dass sie geimpft oder negativ getestet waren.