Mitten im Ostergeschäft erschüttert der Salmonellen-Skandal bei Ferrero das Vertrauen der Kunden. Nachdem das Unternehmen bekanntgegeben hatte, dass die Salmonellen bereits am 15. Dezember 2021 in dem Werk entdeckt wurden, ermittelt nun sogar die belgische Staatsanwaltschaft.

Die Fabrik in Arlon wurde vergangene Woche auf Behördenanweisung geschlossen. Zuvor waren Hunderte Salmonellen-Fälle in ganz Europa mit dort produzierten "Kinder"-Schokoladenprodukten in Verbindung gebracht worden. Selbst Australien und Neuseeland starteten Rückruf-Aktionen.