Fernfahrer: EU verbietet Wochenend-Übernachtung im Lkw

Der Kampf um einen Parkplatz gehört zum Job

Die Folge sind Arbeitsbedingungen, die nicht nur Gewerkschaften menschenunwürdig finden. Das Gesetzespaket sieht jetzt zum Beispiel Mindestlohn für alle vor und die Pflicht, regelmäßig in die Heimat zu fahren.

Hotelzimmer statt Fahrerkabine

Für die Fahrer besonders einschneidend: Sie dürfen am Wochenende nicht mehr in ihren Fahrzeugen übernachten. Unter der Woche, am Ende einer Tagestour, dürfen sie sich immer noch einen Platz auf der Raststätte suchen. Aber die vorgeschriebene Ruhezeit von 45 Stunden sollen sie im Hotel oder in einer Pension verbringen. Damit will man Missstände auf den überfüllten Rastplätzen in den Griff bekommen, so die Begründung der EU-Verkehrsminister.

Die EU-Verordnung zum Kabinenschlafverbot am Wochenende soll spätestens im nächsten Jahr in Kraft treten und muss dann von den EU-Staaten wie Deutschland umgesetzt und kontrolliert werden. Bereits 2017 hatte der Europäische Gerichtshof Änderungen angemahnt und geurteilt, dass Fernfahrer ihre wöchentliche Ruhezeit nicht in der Kabine verbringen dürfen. Die weiteren Regelungen des Gesetzespaketes werden nach und nach bis zum Jahr 2026 in Kraft treten.

Ravioli aus der Dose und ein Bett unterm LKW

Feierabend auf dem vollen Platz

Bezahlt werden soll das von den Spediteuren. Das stößt nicht nur den Osteuropäern auf, die sich massiv gegen das ganze Paket gewehrt haben, weil sie um ihre Geschäftsgrundlage fürchten. Auch hiesige Spediteure haben Probleme mit der Regelung. " Natürlich unterstützen wir das" , sagt zum Beispiel Benjamin von Cetinich vom Verband Spedition und Logistik NRW. "Es ist nicht gut, wenn die Fahrer unterm LKW schlafen und sich von Ravioli ernähren. " Aber: " Das ist alles nicht durchdacht ."

"Wo sind die Hotels?"

Von Cetinich zählt auf: " Wo sind die Hotels? Wer bewacht die Fracht? Und wenn sie ein Hotel ansteuern, finden es die Anwohner ganz bestimmt auch nicht toll, wenn 40-Tonner durch ihr Wohngebiet donnern ." Stefan Henz von der Kölner Spedition Moeller ergänzt: " Selbst wenn ein Low-Budget-Hotel 40 Euro die Nacht kostet - das sind 320 Euro im Monat, das will kein Auftraggeber übernehmen ."

Die Parkplätze bleiben knackevoll