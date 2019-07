Welche Maßnahmen treffen die Schulen oder Bezirksregierungen?

" Die Schulen sind ausdrücklich angehalten, bei festgestellten unentschuldigten Fehlzeiten in den Ferienrandzeiten das Gespräch mit den Eltern zu suchen, Atteste einzufordern und falls diese nicht vorgelegt werden, konsequent Bußgeldverfahren einzuleiten ", sagt Christoph Söbbeler von der Bezirksregierung Arnsberg.

Strafrechtlich können Eltern beziehungsweise Schüler in NRW wegen eines Verstoßes gegen die Schulpflicht nicht belangt werden, hieß es aus dem Schulministerium. In manchen anderen Bundesländern ist dies in besonders schweren Fällen möglich.

Aber auch in NRW können die Schüler gezwungen werden, wieder am Unterricht teilzunehmen. Zwang darf aber erst angewendet werden, wenn Gespräche und Geldbußen nicht mehr wirken. Die Maßnahme selbst wird dann von der Polizei durchgeführt.

Mit welchen Konsequenzen müssen "Ferienverlängerer" rechnen?

Wer erwischt wird, muss mit einem Bußgeld rechnen. Im Höchstfall können es insgesamt 1.000 Euro werden. Das Bußgeld soll den finanziellen Vorteil aufheben, den eine frühere Reise mit sich brächte. Das Bußgeld kann gegen die Eltern, aber auch gegen Schüler selbst verhängt werden, die 14 Jahre oder älter sind.

In den Regierungsbezirken Arnsberg und Düsseldorf beträgt das Bußgeld 80 Euro pro Tag pro Kind pro Elternteil, in Münster sind es 100 Euro, in Köln sind 155 Euro fällig.