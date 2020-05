Urlaub in Corona-Zeiten - so klappt es mit dem Ferienhaus

Wenn die Deutschen ihre Ferien planen, bleiben sie am liebsten im eigenen Land. Etwa ein Drittel der Reisenden machte schon vor der Corona-Krise Urlaub in Deutschland. Angesichts der immer noch unklaren Situation an vielen Reisezielen im Ausland geht die Branche davon aus, dass der Anteil in diesem Jahr deutlich höher ist.