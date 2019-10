Vorauszahlungen in Millionenhöhe

Zahlungen via Bank zurück zu buchen, sei zwar teilweise möglich, aber kein rechtssicherer Weg. Die Insolvenzverwalter könnten sich das Geld später zurückholen. Allein in Deutschland soll Experten zufolge ein dreistelliger Millionenbetrag an Vorauszahlungen geleistet worden sein.

Schultz schätzt, dass kaum mehr als 30 Prozent davon zurückgezahlt werden können. Das hängt davon ab, wie hoch der Schaden tatsächlich ist. Das ermittelt die Zurich derzeit noch. Dann wird sich zeigen, ob die vom Gesetzgeber als Maximalbetrag vorgesehenen 110 Mio. Euro Insolvenzabsicherung ausreichend waren.