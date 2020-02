Feinstaub und NO2: Luftqualität verbessert

2019 wurde der Jahresmittelgrenzwert für Stickstoffdioxid (NO2) an rund 20 Prozent der verkehrsnahen Messtationen überschritten. Im Jahr zuvor waren es noch 42 Prozent. Das teilte das Bundesumweltamt in Dessau am Dienstag (11.02.2020) mit. "Insgesamt ist die Belastung mit Stickstoffdioxid deutschlandweit weiter rückläufig", hieß es in einer Mitteilung.

Luftreinhaltepläne in NRW vor Gericht

Von den 19 Städten, in denen die NO2-Grenzwerte überschritten wurden, sind sieben in NRW: In Düsseldorf, Dortmund, Hagen, Köln, Oberhausen, Wuppertal und Gelsenkirchen lagen die Werte knapp über dem erlaubten Jahresmittelwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft.

Vor dem Oberverwaltungsgericht Münster verhandeln die Deutsche Umwelthilfe und das Land NRW am Dienstag, wie in Wuppertal und Hagen geeignete Luftreinhaltepläne umgesetzt werden können. Am Mittwoch geht es um die Pläne in Oberhausen, Gelsenkirchen, Bielefeld, Paderborn, Düren und Bochum. Ähnliche Vergleiche wurden vor dem Gericht im Januar schon für in Dortmund und Bonn geschlossen. Dort hat man sich auf die Einrichtung von Umweltspuren und Tempolimits geeinigt, Fahrverbote wurden jedoch nicht beschlossen.