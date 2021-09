Grüne und FDP sondieren: Was sagt die Partei-Basis in NRW?

Auch die FDP -Basis ist zuversichtlich

Fabian Griewel, Vorsitzender der FDP im Kreis Soest

In Werl bleibt es ruhig am Dienstagabend. Hier wollte sich eigentlich die Kreistagsfraktion der FDP Soest treffen. Doch das Treffen ist vorverlegt worden, um dringende Themen noch vor der Wahl zu besprechen. Wir sprechen also telefonisch mit der FDP-Basis und selbst durch das Telefon dringen die Begeisterung und der Optimismus der Parteimitglieder. " Die Stimmung ist super. Das Ergebnis war ein großer Erfolg ", so Fabian Griewel, der FDP-Kreisvorsitzende.

Jetzt geht der Blick an der Basis nach vorn. Mayela Hiltenkamp, Fraktionsvorsitzende im Rat der Stadt Werl, ist gespannt auf die Sondierungsgespräche mit den Grünen. " Es wird sehr fruchtbar sein, weil beide Seiten wirklich daran interessiert sind. " Sie ist sicher: Das ist der Wählerwille und deswegen wird es klappen.

Kompromisse müssen gefunden werden - aber ohne Steuererhöhungen

Auch Fabian Griewel ist optimistisch. An der Basis ist ganz klar, dass die FDP Regierungsverantwortung übernehmen will. " Natürlich müssen Kompromisse gefunden werden, aber ich glaube gar nicht, dass das so schwierig wird. " Beide Parteien seien progressiv und auch bei Digitalisierung und Bildung bestehe Einigkeit.

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP im Kreis Soest, Sebastian Rasche, ergänzt, es gäbe viele ähnliche Ziele, nur die Herangehensweisen seien unterschiedlich. Bei einem Thema gibt es aber eine Grenze. Da ist sich die Basis in Soest einig: Es darf keine Steuererhöhungen geben.

Der Aufbruch in etwas "Cooles"