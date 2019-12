Immer wieder Konflikte an kleinen Flughäfen

In gemischten Flugräumen werde das Prinzip "sehen und vermeiden" nicht immer eingehalten, so Hornung. " Obwohl beide da sein dürfen, gibt es immer wieder Konflikte. "

Normalerweise seien die Lufträume strikt getrennt. " Gerade die Anflugbereiche von großen Flughäfen sind klar kontrolliert ", sagte Reporter Hornung. " Da fliegen auch nur die großen Maschinen ."

Annäherung bis zu 60 Meter

An einigen Flughäfen komme es jedoch zu Problemen. So gab es in NRW 2018 in Weeze und Paderborn mindestens acht Gefahrensituationen.

Besonders betroffen war Weeze mit sieben Vorfälle. " Da zwangen die Kollisionswarnungen große Flugzeuge, Boeings, kurz nach dem Start teils zu mehreren Richtungswechseln ", sagte Hornung. " Die mussten plötzlich anders fliegen, weil Segelflieger aufgetaucht sind. " Es habe Annäherungen bis zu 60 Meter gegeben.

Daraufhin wurde ein neuer Luftraum geschaffen. " Das ist zwar nach Angaben von Piloten noch nicht ganz umgesetzt ", so Hornung. " Aber da hat man gesehen: Es gibt einen Konflikt zwischen dem Flughafen Weeze und den Segelfliegern, die in Goch stationiert sind. "

Sichtbarkeit erhöhen

Eine weitere Maßnahme ist die Verbesserung der Sichtbarkeit. Denn Piloten haben nur zehn bis 15 Sekunden Zeit um zu reagieren, wenn es zu einer Gefahrensituation kommt.

Eine von der BFU bereits vor zwei Jahren geforderte Pflicht zur Ausrüstung aller Luftfahrzeuge mitTranspondern wird von den meisten Experten jedoch kritisch gesehen.

Das Problem: Es könnte zu einer Überlastung der Funkfrequenzen kommen. Das Bundesverkehrsministerium teilte dem NDR mit, dass es die Thematik derzeit zusammen mit Experten untersuche.

Stand: 11.12.2019, 11:46