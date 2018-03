BGH-Urteil: Kann ein Raser-Unfall Mord sein?

Wie haben Gerichte in ähnlichen Fällen geurteilt?

Letztinstanzlich wurde in Deutschland noch kein Raser wegen Mordes verurteilt. Es kam bislang zu mehrjährigen Haftstrafen, die teilweise zur Bewährung ausgesetzt wurden.

So auch in einem Kölner Fall, bei dem eine Radfahrerin starb. Der BGH hatte in der Revision diesen Fall an das Landgericht Köln zurückverwiesen. Es muss in einem erneuten Prozess, der am 12.03.2018 beginnt, über die Aussetzung der Strafe zur Bewährung entscheiden.