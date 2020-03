Immer mehr Bürger zeigen Falschparker an

Schnell mal das Smartphone gezückt, ein Beweisfoto geknipst und den Verstoß per Mail dem Ordnungsamt gemeldet - in vielen NRW-Städten ist die Zahl der Anzeigen von Privatleuten vor allem gegen Falschparker deutlich gestiegen. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Anzeigen verfünffacht

So wurden 2019 in der Landeshauptstadt Düsseldorf fast 29.700 Verfahren auf Anzeigen von Bürgern hin eingeleitet, im Vorjahr waren es fast 17.900. In der Stadt Dortmund hat sich die Zahl der Fremdanzeigen seit 2016 in etwa verfünffacht. In Essen wuchs die Zahl der Drittanzeigen beim Ordnungsamt 2019 um 63 Prozent auf mehr als 5.400 Meldungen - meist wegen Parkverstößen.