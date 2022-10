Falschfahrer-Unfall auf A40: "Alles deutet auf Absicht"

Die Falschfahrerin war nach Ermittlungen der Polizei nicht versehentlich in der falschen Richtung aufgefahren, sondern hatte auf der Fahrbahn gewendet. Anschließend hatte die 54-jährige Frau einen schweren Unfall in Bochum verursacht. Dabei starb ein 35-jähriger Mann in einem der anderen Autos sowie die Unfallverursacherin. Der 36-jährige Fahrer des dritten Autos wurde schwer verletzt, so die Polizei.