Eine Falschfahrt beschäftigt die Polizei in Euskirchen und Köln. Zunächst war am frühen Sonntagmorgen (10.11.2019) ein Mann mit einem Kleinwagen in die Mittelleitplanke der A1 bei Euskirchen gefahren. Dabei wurde er schwer verletzt.

Autofahrer wendete aus dem Unfall-Stau

Die Polizei sperrte den Unfallort ab. Wie sie später meldete, war das wohl der Anlass für einen dahinter wartenden Autofahrer, zu wenden und in die falsche Richtung davon zu fahren. Die Polizei nahm die Verfolgung auf, konnte ihn aber erst nach 50 Kilometern im Kölner Norden stoppen.