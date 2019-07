Nach dem Eklat um lautstark protestierende Bergleute im Landtag und dem Vorwurf des Konzerns RAG , dass unter den Männern auch "falsche" Bergleute gewesen seien, klärt sich die Situation womöglich auf: Nach Angaben des Bergmanns Thomas Hoffmann, der bei der Aktion dabei war, handelte es sich bei "einigen wenigen" Teilnehmern in Bergbau-Kleidung um Familienmitglieder. "Unter anderem Söhne von Betroffenen" , sagte Hoffmann am Montag (15.07.2019).

Bergleute entschuldigen sich

Hoffmann und seine Kollegen hatten sich in einem Offenen Brief am Sonntag bei Landtagspräsident André Kuper für die Eskalation am Donnerstag (11.07.2019) im Plenum entschuldigt. In dem Brief sprechen die Verfasser - zu denen Hoffmann nach eigenen Angaben gehörte - von einem " emotionalen, ungebührlichen Verhalten ".