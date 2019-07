Entscheidung im Fall Carola Rackete

Die 31-jährige Deutsche war mit dem Rettungsschiff und 40 Migranten an Bord am Wochenende unerlaubt in den Hafen der italienischen Insel Lampedusa gefahren und wurde festgenommen. Seitdem läuft eine Spendenaktion. Und eine hitzige Debatte.

Drei Stimmen zum Fall Rackete:

"Meiner Meinung nach hat sie das Seerecht nicht verletzt. Sie hat einen sicheren Hafen angesteuert und das wollte man ihr verwehren. Aber irgendwann kennt Not kein Gebot mehr, dann muss sie das Richtige tun und die Leute an Land bringen", Claus-Peter Reisch, Kapitän der Sea-Eye im WDR5 Morgenecho.