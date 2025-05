Wie der Anwalt und ehemalige Aufsichtsratsvorsitzende des Vermögensverwalters BlackRock politisch tickt, ist spätestens seit dem Wahlkampf bekannt. Aber wie ist Merz privat? Ein paar Fakten über den neuen Bundeskanzler, mit denen man auf der nächsten Party glänzen kann.

Wo kommt Friedrich Merz "wech"?

Der neue Kanzler ist Sauerländer. Er wurde in Brilon im Hochsauerland geboren und wohnt auch heute noch im gerade einmal 40 Kilometer entfernten Arnsberg. Und das hört man auch, wenn man darauf achtet. So spricht Merz den Namen seiner Heimatstadt Arnsberg mit einem "ch" statt des "g" am Ende aus: " Arnsberch ". Aber auch in andere Wörter schleicht sich diese Sauerländer Färbung ein. So meint Merz, wenn er von einem " Fluchplatz " spricht, keinen verfluchten Ort, sondern einen Flugplatz.

Zuhause ist Merz in der Gemeinde Niedereimer, die zu Arnsberg gehört. Die Zufahrt zu seinem Haus führt übrigens über die Straße "Zur Friedrichshöhe".

Hat Friedrich Merz Familie?

Der künftige Kanzler hat eine große Familie. Er selbst wuchs mit drei Geschwistern auf. Mit seiner Frau Charlotte hat er drei Kinder - zwei Töchter und einen Sohn -, die wiederum insgesamt sieben Kinder haben. Obwohl Merz bereits 69 Jahre alt ist, leben sein Vater Joachim (101 Jahre) und seine Mutter Paula (97 Jahre) noch.

Welchen Beruf hat der künftige Kanzler gelernt?

Beruflich ist Friedrich Merz in die Fußstapfen seines Vaters getreten. Der war nicht nur bis 2007 ebenfalls in der CDU, sondern auch Richter am Landgericht Arnsberg. Auch Merz studierte von 1976 bis 1981 Jura in Bonn und Marburg. Sein zweites Staatsexamen legte er dann 1985 ab.

Diese Karriere war aber nicht unbedingt vorhersehbar, denn Merz war kein guter Schüler. Er blieb in der Schule einmal sitzen und musste das erste Gymnasium, auf dem er war, wegen Disziplinschwierigkeiten verlassen. Das Abitur schaffte er nur knapp. Fragt man ihn nach seiner Note, deutet er eine " schwache Drei " an.

Kann Friedrich Merz Haushalt?

Ob Friedrich Merz den Haushalt seiner Regierung im Griff hat, wird er erst noch beweisen müssen. Was den Haushalt angeht, in dem er lebt, packt er laut eigener Aussage mit an. So sagt Merz, er bügle beispielsweise seine Hemden selbst. Und der künftige Kanzler kocht auch gerne. Sein Lieblingsgericht: Spaghetti Frutti die Mare.

Wofür gibt Friedrich Merz Geld aus?

Wofür er sein Geld ausgibt, erzählt der 69-Jährige nicht so gerne. Fest steht, dass er als Millionär genug davon hat. Fest steht jedoch auch, dass er und seine Frau einen Teil des Geldes nutzen, um die nach ihnen benannte Stiftung zu unterhalten. Die "Friedrich und Charlotte Merz-Stiftung" hat das Ziel, die Bildung im Stadtgebiet von Arnsberg zu verbessern. Sie macht das mit Stipendien für Schülerinnen und Schüler aus sozial schwachen Familien, Spenden für Unterrichtsmaterialien, Bibliotheken und Bildungsreisen.

Welche Hobbies hat Friedrich Merz?

Mit dem Privatflugzeug reiste Friedrich Merz 2022 nach Sylt

Das wohl größte und sicher auch kostenintensivste Hobby von Friedrich Merz ist das Fliegen. Er besitzt zwei eigene Flugzeuge. In die Schlagzeilen schaffte er es damit unter anderem, als er vor drei Jahren zur Hochzeit des damaligen Finanzministers Christian Lindner ( FDP ) nach Sylt flog.

Doch Merz hat auch ganz bodenständige Freizeitbeschäftigungen. So fährt er gerne Rad und wandert gerne - eine Grundvoraussetzung, um Kanzler zu werden.

Der neue Mode-Kanzler?

Auch wenn es sich zunächst einmal komisch anhört, aber ein Mode-Blogger hat Friedrich Merz einmal als den bestgekleideten Politiker in Deutschland bezeichnet. Der Grund dafür: Die Anzüge des 69-Jährigen würden immer richtig sitzen und das Revers seiner Sakkos habe die richtige Breite.

Tatsächlich scheint Merz seine Kleidung wichtig zu sein. Dafür sprechen jedenfalls die Krawatten des CDU-Vorsitzenden, auf denen häufiger kleine Motive sind, die zu Merz' Hobbies passen. So besitzt er beispielsweise eine Krawatte mit kleinen Flugzeugen darauf.

Merz mit Elefanten-Krawatte

Als er im Oktober vergangenen Jahres auf dem CSU-Parteitag in Bayern sprach, trug er eine Krawatte mit kleinen Elefanten darauf. Die Tiere symbolisieren Größe, Kraft und Weisheit. Vielleicht war das auch eine Botschaft an den CSU-Vorsitzenden Markus Söder.