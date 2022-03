Fake-Videos erkennen: Auf Details achten

Deep-Fakes: Mit Hilfe von KI erzeugte Fakes

Noch heikler sind sogenannte Deep-Fakes. Das sind Videos, die mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) erzeugt wurden. Dabei werden Gesichter ausgetauscht oder Personen ganz andere Worte in den Mund gelegt. Was vor wenigen Jahren noch Forschungsprojekte waren, ist heute in der Popkultur angekommen. Mit Apps wie Reface oder Wombo kann jeder mit seinem Smartphone sein eigenes Gesicht in ein Video oder die Szene eines Kinofilms montieren. Hier sorgt das für Spaß – in vielen anderen Situationen kann es aber enormen Schaden verursachen.

Ein Fall für Profis

Profis können technisch noch sehr viel überzeugendere Aufnahmen erstellen. Und so kursieren bereits Deep-Fake-Videos von Putin und Selenskyi im Netz, in denen die Politiker jeweils ihre Kapitulation bekannt geben. Es ist damit zu rechnen, dass noch mehr solcher Deep-Fake-Videos im Ukraine-Konflikt auftauchen – um die Öffentlichkeit zu täuschen und die Meinung zu manipulieren.

Bei technisch gut gemachten Deep-Fakes ist es nicht einfach, sie als Laie als solche zu erkennen. Es gibt manchmal Hinweise, vor allem an den Kanten des Gesichts: Wenn die Übergänge zum Hintergrund oder zur Bekleidung nicht stimmen, Schatten fehlen oder etwas unsauber erscheint, können das Hinweise auf eine Fälschung sein. Letztendlich feststellen können das aber nur Profis, die forensische Untersuchungen des Videomaterials vornehmen.

Deshalb: Selbst wenn in einem Video prominente Personen etwas behaupten, sollte dem nicht einfach geglaubt werden. Es ist zweifellos besser, eine Begutachtung von Fakten-Checkern und/oder seriösen Medien abzuwarten.

Auch wenn das im Eifer des Gefechts manchmal eine kleine Herausforderung bedeutet: Nicht alles, was echt aussieht und empört, gleich mit der Community teilen.