Frau entschuldigt sich für Verbreitung von "Fake-Video"

In Krisen, die Menschen emotional so aufwühlen wie jetzt der Krieg in der Ukraine, machen fragwürdige Informationen im Internet immer noch ein wenig schneller die Runde als ohnehin schon üblich.

Video sollte Hass schüren

Nachdem die Polizei bereits am Sonntag vor der Verbreitung eines "Fake-Videos" im Netz gewarnt hat, in dem es um ein angebliches Verbrechen durch Ukrainer in Nordrhein-Westfalen ging, hat sich die Urheberin dieses Videos nun auf der Social-Media-Plattform Tiktok in einem weiteren Video für die falsche Information entschuldigt.