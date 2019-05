Ruhrgebiet mit deutlich weniger Diesel-PKW

Fast im gesamten Ruhrgebiet hat es zum Jahresbeginn einen deutlichen Rückgang an Diesel-Autos gegeben. Allein in Bochum ist ihr Anteil an allen Autos in der Stadt um 7,7 Prozent gesunken. Ein deutlicher Rückgang ist auch in Essen und Mülheim an der Ruhr zu verzeichnen.