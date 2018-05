Zur Diskussion über die Fahrschüler

Die Fahrlehrerverbände in Nordrhein und Westfalen beklagen, dass es Führerscheinanwärtern oft an der bewussten Wahrnehmung des Verkehrs sowie an grundlegenden koordinativen Fähigkeiten mangelt. Viele könnten sich auch nicht über einen längeren Zeitraum konzentrieren und Regeln akzeptieren, wie der WDR am Mittwoch (16.05.2018) berichtet.

Kurt Bartels vom Fahrlehrerverband Nordrhein sagte, dass es etwa 50 bis 60 Prozent aller Fahrschüler an diesen Grundfähigkeiten fehle, in unterschiedlicher Ausprägung. Vor 20 Jahren seien es erst 30 Prozent gewesen.

Video starten, abbrechen mit Escape Wie klappt's... mit dem Führerschein? Problem Fahrlehrer | Aktuelle Stunde | 15.05.2018 | 03:05 Min. | Verfügbar bis 15.05.2019 | WDR

Ständig online, ständig abgelenkt