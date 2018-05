Fahrschüler fallen immer häufiger durch Prüfungen

Mehr als ein Viertel scheitert an der Praxis

Die Durchfallquote bei den theoretischen Prüfungen in Nordrhein-Westfalen ist demnach auf alle Führerscheinklassen bezogen das vierte Jahr in Folge gestiegen und lag nun bei 35,0 Prozent (2016: 32,9 Prozent). Auch bei 28,9 Prozent der Praxisprüfungen fielen die Führerscheinanwärter durch (2016: 27,1 Prozent) - ein Anstieg zum dritten Mal in Folge.