Der Deutsche Fahrradpreis geht in diesem Jahr auch an drei erfolgreiche Projekte aus NRW. In der Kategorie Infrastruktur wurde die Weiterentwicklung des Regionalen Radwegenetzes in der Metropole Ruhr mit dem ersten Platz ausgezeichnet, wie das nordrhein-westfälische Verkehrsministerium am Montag (13.05.2019) mitteilte. Das Projekt will das bisherige Radnetz verbessern und alle Städte und Gemeinden der Region anbinden.