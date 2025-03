Run auf Werkstätten steht bevor

Karsten Heinsohn in seiner Werkstatt

Bei "Fahrraddoctor" Karsten Heinsohn aus Köln gibt es aktuell noch freie Termine, doch das wird wahrscheinlich nicht so bleiben: " Es ist interessant zu sehen, mit welcher Wucht die Leute kommen, wenn das Wetter umschlägt, um ihre Räder reparieren lassen ." Er empfehle seinen Kunden immer dann eine Inspektion, wenn das Rad länger nicht bewegt wurde. " Das heißt, das Rad einmal komplett durchzuchecken. Alle Schrauben zu prüfen, Schaltung, Speichen, Licht, Bremsen. Also alles, was am Fahrrad wichtig ist ."