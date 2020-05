Pop-up-Bike-Lane: Protest mit temporären Radspuren

Demos in Münster und Düsseldorf

Demo für mehr Radspuren in Münster

In NRW haben Düsseldorf und Münster mitgemacht. So gab es am Vormittag für ein paar Stunden auf zwei vielbefahrenen Autostraßen in diesen beiden Städten einen neuen Radweg. Und zwar nicht irgendwo zwischen parkenden Autos und Fußgängern, sondern dort, wo nach Auffassung vieler Fahrrad-Aktivisten die Zweiräder besser aufgehoben sind - auf der Straße im fließenden Verkehr. "Das ist keine klassische Demo, sonder mehr ein Praxisbeispiel" , sagte Katinka Fuckart vom Bündnis Verkehrswende Münster dem WDR .

Klingelnder Dank in Münster

Die Radfahrenden in Münster waren wie auch in anderen Städten begeistert. Sie fuhren mit hochgereckten Daumen auf der neuen Spur, klingelten dankbar für den neuen Freiraum, der ihnen Sicherheit bietet. Und die Autofahrer? Die mussten - obwohl es Samstagvormmittag war - keineswegs im Stau stehen. Sie haben sich in Münster schnell mit der neuen Lage arrangiert.

Fahrrad- Boom dank Corona-Krise

Das Radfahren in der Corona-Krise boomt - kein Wunder, denn diese Art der Fortbewegung ist relativ sicher, was das Infektionsrisiko mit Covid-19 betrifft. Aber leider mitunter sehr unsicher mit Blick auf den Straßenverkehr insbesondere in Innenstädten.