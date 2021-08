In Bonn radeln die Fahrradfahrer am schnellsten

Wuppertaler und Duisburger fahren weit

Die längste Distanz legen Fahrradfahrer pro Fahrt demnach in drei Städten zurück: In Wuppertal, Wiesbaden und Duisburg radelten die Menschen im Schnitt 16,9 Kilometer pro Fahrt. Dicht darauf folgten die Augsburgerinnen und Augsburger mit einer Durchschnittsdistanz von 16,7 Kilometern. Am wenigsten Strecke machten die Berliner mit durchschnittlich 10,6 Kilometern. In Hamburg waren es im Schnitt elf Kilometer.

Die schnellsten Radler waren mit 16 Stundenkilometern in Bonn unterwegs, aber auch Fahrradfahrer in Karlsruhe lagen mit 14,7 Stundenkilometern über dem Durchschnitt. Gemütlicher mochten es die Menschen in Hannover und Duisburg: Dort fuhren Fahrradfahrer im Schnitt rund 13 Stundenkilometer.

Duisburger fuhren im Schnitt zwar langsam, waren dafür aber besonders ausdauernd: Einmal losgefahren, radelten sie im Schnitt 75 Minuten pro Fahrt. Auch die Wiesbadener waren mit durchschnittlich 72 Minuten besonders lange unterwegs. Am schnellsten am Ziel waren demnach Fahrradfahrer in München und Hannover: Sie beendeten ihre Fahrt bereits nach durchschnittlich 47 beziehungsweise 48 Minuten. Nur die Berliner waren mit 45 Minuten noch kürzer unterwegs.