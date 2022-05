Nach Vorfall im Eiscafé: Fahndung nach möglichem Sexualstraftäter in Paderborn

Stand: 14.05.2022, 08:54 Uhr

Die Polizei in Paderborn fahndet mit Fotos nach einem mutmaßlichen Sexualstraftäter, der sich in einem Eiscafé an einem Mädchen vergangen haben soll.