Delfinetöten auf den Färöer-Inseln: "Leicht, sich darüber zu empören"

"Der Mensch ist, was er isst" : Dieser Spruch des Philosophen Ludwig Feuerbach stammt aus dem 19. Jahrhundert, aber er ist an einem Tag, an dem viel über menschliche Grausamkeiten diskutiert wird, vielleicht sogar aktueller denn je. Fragen an den Soziologen Marcel Sebastian, der seit Jahren über die Beziehung zwischen Menschen und Tieren forscht.

WDR : Auf den Färöer-Inseln wurden am Wochenende mehr als 1.400 Delfine ins flache Wasser getrieben und abgeschlachtet. Diese blutigen Bilder schockieren seit Jahren, doch die Einwohner halten an dieser Tradition aus dem 16. Jahrhundert fest. Warum sind diese Bräuche so stark?

Marcel Sebastian: Das sind kulturelle Praktiken, über die Menschen ihre kollektive Identität herstellen. In jedem Land und in jeder Gesellschaft gibt es solche verbindenden Rituale, und da spielt die Jagd oder die lokale Fleischproduktion oft eine große Rolle.

WDR : Inwieweit ist die Sympathie gegenüber dem Tier entscheidend?

Soziologe Marcel Sebastian

Sebastian: Delfine haben nun mal einen ganz großen Sympathiewert, und sie gehören in den meisten Teilen der Welt nicht zu den klassischen Schlachttieren. Hätte es sich um Rinder, Schweine oder Hühner - sprich: unsere klassischen Schlachttiere - gehandelt, wäre die Reaktion wahrscheinlich nicht so heftig ausgefallen.

WDR : Ob Stierkampf in Spanien, Hahnenkämpfe in Mexiko oder Massentöten auf den Färöer: Warum sind diese Traditionen oft so grausam?

Stierkampf: Ein "Relikt aus vormoderner Zeit"

Sebastian: Es handelt sich oft um Relikte aus Zeiten vor der Moderne, also vor der Aufklärung und dem Liberalismus. Gewalt gegen Tiere war früher weitaus alltäglicher und sichtbarer. Heute erscheint uns das als Bruch mit unserem kulturellen Selbstverständnis. Wir nutzen Tiere, aber eben meist im Verborgenen. Praktiken wie der Stierkampf oder das Töten von Walen und Delfinen, die sich quasi an den Rändern des Mensch-Tier-Verhältnisses abspielen, geraten in Verrruf, während andere weitgehend normalisiert sind.

Über allem steht hier die Frage: Was sind die Grenzen dessen, was wir als Gesellschaft im Umgang mit Tieren akzeptieren? Es ist natürlich leicht, sich über das Delfinschlachten der Färöer zu empören, da es für einen selbst keine praktischen Konsequenzen hat. Ich muss mein eigenes Verhalten nicht ändern. Wenn ich dagegen kritisch gegenüber der industriellen Tierhaltung bin und beispielsweise Kastenstände, Ferkelkastration und Kükenschreddern ablehne, sieht das ganz anders aus.