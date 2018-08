WDR: Wie sieht das in NRW aus?

Rinne: Es gibt bundesweite und länderspezifische Mangelberufe. NRW weicht bislang nicht vom Bundestrend ab. Im Vergleich zu anderen Bundesländern ist die Fachkräfte-Situation in NRW aber relativ entspannt. Am angespanntesten ist die Lage in Bayern und Baden-Württemberg. NRW rangiert im unteren Mittelfeld.