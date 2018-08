Software-Entwickler gesucht

Beim Ausbildungsstand in NRW sieht Hubert Martens, Geschäftsführer von Networker NRW, allerdings noch Luft nach oben. Der Verein vermittelt Anfragen von Unternehmen an Experten in seinem Netzwerk. " Heiß begehrt sind Software-Entwickler oder Programmierer ", so Martens.