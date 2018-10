Keine Köche, keine Kellner: In Nordrhein-Westfalen fehlt in Gaststätten und Hotels zunehmend Personal. Nach aktuellen Zahlen der NRW -Arbeitsagentur bieten gastronomische Betriebe im Land derzeit rund 2.000 Lehrstellen für Jungköche an. Dem stehen nur 1.700 Bewerber gegenüber.