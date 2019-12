Aber auch zwischen den Berufsfeldern sind die Unterschiede erheblich. Traditionell sind in NRW Gesundheits- und Pflegeberufe, Berufe des Eisenbahnverkehrs und aus dem Bereich der Information und Kommunikation von Engpässen betroffen. Aktuell gibt es außerdem im technischen Bereich und in der Baubranche einen großen Fachkräftemangel.

Engpässe insbesondere im Handwerk

Von den Engpässen ist insbesondere auch das Handwerk betroffen. Mehr als ein Drittel dieser Firmen an Rhein und Ruhr nennt aktuell unbesetzte offene Stellen, so die Handwerkskammer Düsseldorf gegenüber dem WDR . Das seien doppelt so viele wie noch vor drei Jahren.

Video starten, abbrechen mit Escape Personalmangel in der Pflege: Spitzentreffen im Kanzleramt. WDR aktuell. . Verfügbar bis 23.12.2019. WDR. Von Torsten Reschke.

Das liege nicht nur am demografischen Wandel, sondern auch am Ansturm junger Menschen auf akademische Bildungsangebote, so der Sprecher der Kammer, Alexander Konrad. Insofern sei man über die Pläne der Bundesregierung erfreut.

Lob und Kritik von Handwerkskammer

" Das Handwerk hat von Anfang an ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz als einen wichtigen Beitrag zur Fachkräftesicherung unterstützt, sofern es unbürokratisch ausgestaltet wird und zielgenau Fachkräfte aus Ländern mit passfähigen Bildungsstrukturen anzieht ", sagt Konrad.

Darüber hinaus brauche es aber auch mehr gesellschaftliche Wertschätzung für die berufliche Bildung und eine Finanzierung, die mit der akademischen Bildung auf Augenhöhe sei, so der Handwerkskammer-Sprecher.