Extinction Rebellion: Wenn Fridays for Future nicht mehr reicht

WDR: Sie sind in Köln auch regelmäßig für Fridays for Future auf der Straße. Reichte das nicht aus?

Pfeiffer: Die meisten von uns sind bei den FFF-Demos dabei. Aber wir demonstrieren jetzt seit mehr als einem halben Jahr, und es passiert einfach nichts. Die Regierung sagt, sie finden das eine "gute Sache", aber dann wird ein Klimapaket angekündigt, bei dem selbst viele Wissenschaftler sagen, dass das weit unter den Möglichkeiten liegt.

WDR: Warum demonstrieren Sie heute nicht in NRW?

Aktivist Thomas Pfeiffer in Berlin

Pfeiffer: Für diese Woche ist ja die Idee, dass in 60 Städten der Welt demonstriert wird, und zwar jeweils in den Hauptstädten, direkt vor den Augen der jeweiligen Staatsregierungen. Deswegen sind wir diesmal alle in Berlin. Was aber nicht heißt, dass es nicht noch weitere Aktionen in NRW geben wird.

In Köln haben wir eine ziemlich große Ortsgruppe. Dort gab es schon viele kleinere Aktionen, bei denen zum Beispiel Leute wie tot umfallen, um das Aussterben zu demonstrieren. Im Juli haben wir die Deutzer Brücke blockiert. Alles in Abstimmung mit der Polizei.