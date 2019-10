Wie bereiten sich die Akivisten vor?

In Berlin mit dabei sein will auch Nadine Strabel aus Essen. Angesichts der Klimakrise habe sie " große Angst vor der Zukunft ", sagt die 22-jährige Biochemie-Studentin. Obwohl sie " eher schüchtern" sei, habe sie nicht lange nachdenken müssen bei der Entscheidung, nach Berlin zu fahren. " Ein Bußgeld oder dass man in Gewahrsam genommen wird" - das sei ihr der Protest wert.

"Schüchtern", dennoch entschlossen: Nadine Strabel aus Essen

In einem " Aktionstraining " vorab hat die junge Frau Verhaltensmaßnahmen gelernt: Dass bei den Blockaden Rettungsgassen freigehalten werden sollen oder wie man sich zum kleinen Päckchen macht, " damit es einem nicht weh tut", von Polizeibeamten weggetragen zu werden.

FFF und XR: Wer will was?

Extinction Rebellion erinnere mit seinen Aktionen etwas an Greenpeace, sagt Klaus Hurrelmann, Sozialwissenschaftler an der Hertie School of Governance in Berlin. Während Fridays for Future " sehr konzentriert und diszipliniert " arbeite und sich " als einzigen, kleinen Gesetzesverstoß " das Schuleschwänzen erlaube, agiere XR " mit enorm größerer Wucht, aber auch erheblich stärkerer Regel- und Rechtsverletzung ".