Rechte bei der Polizei: "Kollegen verraten gilt als Todsünde"

Polizei als Gefahrengemeinschaft

" Das ist das zentrale Element von Polizisten-Kultur, nämlich Kameraden nicht zu verraten ", sagt Rafael Behr, Professor für Polizeiwissenschaften an der Akademie der Polizei Hamburg. Und zwar nicht, weil man einer Meinung sei, sondern weil man Angst habe, aus der Solidargemeinschaft heraus geschmissen zu werden. " Wenn man Kollegen verrät, ist das sozusagen die Todsünde für jeden Polizisten. "

Polizeieinsatz als Gefahrengemeinschaft

Diese Solidargemeinschaft will der Innenminister offenbar nicht gefährden. " Wenn Polizisten sich nicht aufeinander verlassen könnten in dramatischen Situationen, dann können die schließen ", so Reul. " Aber sie müssen auch erkennen, dass es eine Grenze gibt. "