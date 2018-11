In einem Krefelder Stahlwerk an der Hülserstraße hat es am Mittwoch (21.11.2018) eine Explosion in einem Schmelzofen gegeben. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Ursache ist noch unklar.

Nach derzeitigem Stand wurden zwei Arbeiter des Stahlwerks verletzt, einer davon habe Verbrennungen erlitten. Nach Angaben der Feuerwehr seien lodernde Flammen und eine dunkle Rauchsäule über dem Gelände aufstiegen.

Die Stadt Krefeld ruft über die App " NINA " die Bevölkerung im Stadtteil Hüls dazu auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Stand: 21.11.2018, 15:02