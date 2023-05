Ein Toter und drei Verletzte bei Explosion in Gevelsberg

In dem metallverarbeitenden Betrieb war nach ersten Erkenntnissen Hydrauliköl aus einer vermutlich undichten Leitung ausgetreten. Das habe in einer Anlage eine Kettenreaktion ausgelöst, die schließlich zu der Explosion am Samstag kurz vor 13 Uhr führte. Als die Feuerwehr eintraf, brannte es in der Halle an mehreren Stellen.

Ein Arbeiter erlag schweren Brandverletzungen

Ein Arbeiter wurde mit erheblichen Brandverletzungen ins Krankenhaus gebracht, wo er nach Angaben der Feuerwehr noch am Abend verstarb. Drei seiner Kollegen erlitten Rauchvergiftungen, teilte der Lagedienst der Kreisleitstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises mit. Die Feuerwehr war mit 75 Einsatzkräften vor Ort.

Halle akut einsturzgefährdet

In der Industriehalle hatten sich Teile der Decke gelöst, sagte der Leitstellen-Sprecher. Das Technische Hilfswerk (THW) sei hinzugezogen worden, um die Standsicherheit der Produktionshalle zu prüfen. Sie erklärten die Halle für akut einsturzgefährdet. Was in der Halle produziert wurde, war zunächst unklar.