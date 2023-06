EVG stimmt Schlichtung zu - Bahnstreiks vorerst unwahrscheinlich

Der Streit schwelt schon lange: Mehrmals hat die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) bereits mit weiteren Bahnstreiks gedroht. Für die Zeit der Sommerferien waren sogar unbefristete Streiks im Gespräch. Weiteres Chaos an den Bahnsteigen wäre die Folge gewesen.

Es geht um mehr Geld für die Mitarbeitenden. Die letzte Tarifrunde der beiden Parteien in der vorigen Woche war gescheitert, die EVG hatte bereits mit einem unbefristeten Streik gedroht. Am Donnerstag stimmte die Gewerkschaft dann überraschend einem Schlichtungsangebot der Bahn zu. Gleichzeitig stellte sie aber klar, dass die Urabstimmung über den unbefristeten Streik weiter gehe.

Was fordert die Gewerkschaft, was bietet die Deutsche Bahn?

Die Deutsche Bahn hatte bereits ein Angebot vorgelegt - das den Gewerkschaftern aber nicht ausreichte. Die Bahn hatte eine Lohnerhöhung von 400 Euro in zwei Schritten angeboten - einmal zum Dezember dieses Jahres und einmal zum August kommenden Jahres, mit einer Laufzeit von 27 Monaten. Zusätzlich sollte es eine Inflationsprämie von 2.850 Euro geben. Die EVG will aber mindestens 650 Euro mehr Geld für alle 180.000 Beschäftigten in einer Laufzeit von nur zwölf Monaten.

Mitte Mai hatte die EVG mit einem 50-stündigen Streik in ganz Deutschland gedroht - der aber dann kurz vorher doch wieder abgesagt wurde. Auch im April hatte es schon einen kurzen Streik gegeben.