Konzerte, Sport, Messen: Welche Events NRW jetzt noch bietet

Cranger Kirmes, Rheinkirmes, Neusser Bürger-Schützenfest, Rock am Ring, Summerjam, Parookaville oder die Konzerte von Sting und den Toten Hosen: Wegen der Corona-Epidemie fallen derzeit unzählige Großveranstaltungen aus - oder finden wie die Fußball-Bundesliga ohne Live-Publikum statt.

Nix los in diesem Sommer in NRW ? Nicht ganz! Zwar gibt es deutlich weniger Events, aber von Kultur über Sport bis Messe steht noch so manche große Veranstaltung an.

Zuschauer hinter Plexiglas-Boxen

So macht zum Beispiel die Kölner Lanxess-Arena vor, wie trotz der strengen Corona-Auflagen noch Konzerte vor größerem Publikum stattfinden können - mit Fans in Plexiglas-Boxen.

Bislang dürfen sich insgesamt 900 Menschen gruppenweise in den Boxen einfinden - bald könnten es allerdings schon dreimal so viele sein. Ein entsprechendes Hygiene- und Infektionsschutz-Konzept liege den Behörden zur Genehmigung bereits vor, so die Arena.