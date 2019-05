U18-Europawahl: NRW-Jugend würde grün wählen

277 Wahllokale in NRW

Und die jungen Menschen hatten offenbar richtig Lust auf Politik. Mehr als 1.000 Wahllokale wurden registriert, allein 277 davon in NRW - in Jugendtreffs, auf Spielplätzen, in Feuerwachen, Bibliotheken, Gemeindehäusern oder Schulen. Bei der U18-Europawahl vor fünf Jahren gab es lediglich 410 Wahllokale in ganz Deutschland.