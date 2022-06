WDR-Europaforum 2022: Krieg in der Ukraine - wie geht es weiter mit Europa?

Nichts ist mehr so, wie es mal war. Krieg in Europa war lange undenkbar - jetzt ist er Realität. Putins Überfall auf die Ukraine markiert eine Zeitenwende, nicht nur, weil er ein Nachbarland in eine humanitäre Katastrophe gestürzt hat. Er hat auch die Europäische Union in ihren Grundfesten erschüttert: Die Einigkeit droht zu bröckeln, es gibt Streit über Sanktionen, Waffenlieferungen und die Versorgung von Flüchtlingen. Zwar hat es Putin nicht geschafft, die EU -Staaten zu entzweien, aber die Interessenkonflikte sind unübersehbar.

Wie geht es weiter mit Europa?

Die EU muss also ungeahnte Herausorderungen meistern und gleichzeitig Perspektiven für ihre Zukunft entwickeln - reichlich Gesprächstoff für das 24. WDR -Europaforum, das am 2. Juni stattfindet. Unter dem Motto: " Wie weiter? Europa in der neuen geopolitischen Realität ", diskutieren Politikerinnen und Politiker, Wissenschaftlerinnen und Publizisten darüber, wie die Solidarität mit der Ukraine fortentwickelt werden kann, was die aktuelle Situation für die künftige Außen- und Sicherheitspolitik der EU bedeutet und welche Folgen sie für andere drängende Themen, zum Beispiel die Klimakrise, hat.

Baerbock, Timmermans und Klingbeil zu Gast

Unter den Gästen sind auch dieses Jahr wieder hochkarätige Gesprächspartner - unter anderem der Vizepräsident der Europäischen Kommission, Frans Timmermans, Außenministerin Annalena Baerbock, Lars Klingbeil, Co-Vorsitzender der SPD , Bijan Djir-Sarai, Generalsekretär der FDP und Friedrich Merz, Bundesvorsitzender der CDU . Die Veranstaltung wird hier live übertragen.

Veranstaltet wird das WDR Europaforum vom Westdeutschen Rundfunk zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk, dem Südwestrundfunk, dem Österreichischen Rundfunk, phoenix, der Europäischen Kommission und dem Europäischen Parlament, das die Schirmherrschaft übernommen hat.

Das Europaforum können Sie ab 10 Uhr hier im Livestream verfolgen.