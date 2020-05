Europäische Solidarität für notleidende Staaten

Was die Corona-Pandemie anrichtet, zusätzlich zu Krankheit und Tod, das lässt sich besonders in Italien beobachten, das Land steht ökonomisch vor dem Abgrund: Vor allem im italienischen Norden – der eigentlichen Wachstumsregion mit viel Industrie, Autoproduzenten und Zulieferern - steht die Produktion seit Monaten mehr oder weniger still.

Italiens Industrieverband sagt, das kostet monatlich 100 Milliarden Euro und unzählige Jobs. Dabei gab es in Italien schon vor Corona zehn Prozent Arbeitslose, so viele wie sonst kaum in Europa.

Premiere für Europa