Die Rede von Vance war auch eine Einmischung in den deutschen Wahlkampf. Nachdem schon Elon Musk, Berater der neuen US-Regierung, für die AfD Wahlkampfwerbung gemacht hatte, zog Vance jetzt in München nach: Er werde deutschen Politikern dazu raten, mit allen Parteien zu kooperieren, zitiert ihn das Wall Street Journal in einem Interview.

Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk auf Trumps Vereidigungszeremonie in Washington

Vance' Rede transportierte außerdem subtil Interessen der USA und der Tech-Milliardäre, die bei Trumps Amtseinführung in der ersten Reihe standen. Es geht zum Beispiel um X (früher Twitter). Die Social-Media-Plattform gehört Elon Musk. Der Tech-Milliardär hat in den USA den Status als "besonderer Regierungsangestellter" inne. Musk und der US-Regierung gefällt es nicht, dass die EU unter anderem X stärker kontrollieren will.

Gegen X laufen aktuell mehrere Verfahren wegen mutmaßlicher Verstöße gegen den Digital Services Act (DSA). Ziel der Verfahren ist es, zu prüfen, ob die Plattform die Vorschriften zur Eindämmung von Hassrede und Desinformation einhält. Das europäische Gesetz verpflichtet Online-Plattformen unter anderem dazu, gegen Desinformation, Hetze und Propaganda vorzugehen. Im Fall von X besteht der Verdacht, dass rechtspopulistische Inhalte den Nutzerinnen und Nutzern häufiger angezeigt werden als andere.

Ein Streitpunkt ist hier wohl auch das unterschiedliche Verständnis von Meinungsfreiheit. Trump und sein Berater Musk haben ein aus europäischer Sicht radikales Verständnis von "Free Speech", nach dem fast alles erlaubt ist - in Europa enden die Grenzen von Meinungsfreiheit dagegen dort, wo die Rechte des anderen beginnen, erklärt Rhetorikprofessor Olaf Kramer von der Uni Tübingen.

Der Vorwurf über eine mangelnde Meinungsfreiheit in Europa fällt aber auch in eine Zeit, in der das Weiße Haus die große US-Nachrichtenagentur AP aus Trumps Büro und dem Präsidentenflugzeug verbannt hat. Zur Begründung schrieb der stellvertretende Kabinettschef des Weißen Hauses, Taylor Budowich, bei X: AP " ignoriert weiterhin die rechtmäßige geografische Namensänderung des Golfs von Amerika ".

Die Beziehung der USA und Europa ist derzeit ohnehin angespannt. So hat US-Präsident Trump beispielsweise Sonderzölle auf alle Stahl- und Aluminium-Einfuhren erlassen.

Und auch in militärischen Fragen geht es heiß her in diesen Tagen. Für Verstimmungen sorgt unter anderem ein unangekündigtes Telefonat zwischen US-Präsident Trump und dem russischen Präsidenten Putin. Sie haben über ein mögliches Ende des russischen Angriffskrieges in der Ukraine gesprochen.

Trump stellte schon klar, dass die USA einen möglichen Frieden in der Ukraine nicht mit eigenen Truppen schützen wollen. Außerdem kündigte Trump an, dass er mit Russland darüber sprechen wolle, wie es in der Ukraine weitergeht. Die Ukraine solle bei diesen Gesprächen nicht direkt dabei sein und die EU sehe er in keiner zentralen Verhandlungsrolle.

Claudia Major, Expertin für Sicherheitspolitik bei der Stiftung "Sicherheit und Politik", sagt: " Das heißt, wir werden wahrscheinlich mit dem Ergebnis leben müssen, was die USA und Russland über unsere Köpfe hinweg verhandeln. "

"Das ist eine sehr bittere Perspektive." Claudia Major, Expertin für Sicherheitspolitik

Die Sorge ist auch, dass Putin zu Ungunsten von Europa und der Ukraine verhandelt. Claudia Major sagt, Russland habe seine Ziele mehrfach klar deutlich gemacht. "Russland hat gesagt, es zweifelt an, dass die Ukraine überhaupt ein unabhängiger Staat ist. Das heißt, es möchte die Eigenständigkeit der Ukraine aufheben und sie als eine Art Vasallenstaat Russland anschließen ."

Russland habe außerdem sehr klar gesagt, dass es die Sicherheitsregeln, also wie wir Sicherheit in Europa organisieren, verändern wolle. " Es möchte beispielsweise eine Pufferzone schaffen zwischen Russland und der alten NATO. Die neuen Mitgliedstaaten, wie die baltischen Staaten und Polen zum Beispiel, sollen keinen NATO-Schutz mehr haben ."

"Es geht also nicht nur um die Ukraine, es geht auch um Europa." Claudia Major, Expertin für Sicherheitspolitik

Nach dem aktuellen Stand der Verhandlungsbemühungen, so Major, würden die USA die wichtigsten russischen Forderungen erfüllen, " bevor die Verhandlungen überhaupt anfangen. Die US-Regierung hat gesagt, es gibt keinen NATO-Beitritt für die Ukraine, die besetzten Gebiete werden so bleiben. "

Das führe letztlich dazu, dass ein nächster Krieg in Europa wahrscheinlicher werde, sagt Major. " Wenn Russland die Fähigkeiten hat - vom Panzer bis zum Soldaten - seine Ziele zu erreichen, wird es das immer wieder versuchen. "