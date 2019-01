Zugausfälle bei Eurobahn wegen Sicherheitsprüfung

Kunden der Eurobahn müssen in den kommenden Tagen erneut mit Problemen rechnen. Das private Bahnunternehmen hat nach Angaben vom Dienstag (29.01.2019) 11 Züge in die Werkstätten in Hamm-Heessen und Münster zurückgerufen.

Fünf davon sind erst seit Dezember auf der Strecke. Sie werden einer Sicherheitsprüfung unterzogen. Reisende müssen sich auf Zugausfälle oder verkürzte Bahnen einstellen. Vor allem auf der RB 50 von Dortmund über Lünen nach Münster, auf einer Strecke in Ostwestfalen (RB 61) und zwei Linien im Münsterland (RB 65, 66) fallen schon seit Dienstagabend Fahrten weg.