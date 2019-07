Ursula von der Leyen hat es geschafft: Sie ist neue EU -Kommissionspräsidentin. Und jetzt? Was kommt auf sie zu, welche Pläne hat sie für ihre Amtszeit?

Welche Aufgaben hat von der Leyen als Kommissionspräsidentin?

Wenn man die Europäische Kommission als eine Art Bundesregierung Europas sieht, dann ist deren Präsidentin so etwas wie die "Kanzlerin von Europa". Sie hat wichtige repräsentative Aufgaben, mit denen sie die EU in der Welt vertritt. Der scheidende Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zum Beispiel traf sich mit US -Präsident Donald Trump, um den Handelskonflikt zwischen der EU und den USA zu entschärfen.

Die Präsidentin darf, wie jeder andere EU-Kommissar auch, Gesetzesvorschläge machen. Sie leitet dabei die Sitzungen der Kommission und gibt die politische Linie vor. Noch-Kommissionspräsident Juncker etwa hat sich zum Beispiel dafür eingesetzt, dass Griechenland in Finanzkrise Hilfen, aber auch Auflagen bekommt.