Das grundsätzlich Neue

Mit der Datenschutz-Grundverordnung der EU ( EU - DSGVO ), die am 25.05.2018 in Kraft tritt, wird der Datenschutz völlig neu organisiert: Es reicht nun nicht mehr, sich an den Datenschutz zu halten, sondern es muss dokumentiert werden. Das bedeutet für die Vereine am Anfang viel Arbeit.