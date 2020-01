EU will Ein- und Zwei-Cent-Münzen abschaffen

Die EU-Kommission will die Ein- und Zwei-Cent-Münzen im Euroraum abschaffen. Das steht in einem Plan, den die Kommission am morgigen Mittwoch (29.01.2020) in Brüssel vorstellen will. Durch die Abschaffung solle das Leben der Menschen in der EU einfacher werden. Außerdem seien die Herstellungs- und Transportkosten für die Kupfermünzen zu hoch.