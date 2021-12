EU-Behörde gibt grünes Licht für Novavax-Impfstoff

Wirksamkeit gegen Omikron unklar

Novavax hatte im Juni mitgeteilt, sein Corona-Vakzin habe eine Wirksamkeit von rund 90 Prozent. Es schütze auch vor Virusvarianten und zudem zu 100 Prozent vor "moderaten und schweren" Krankheitsverläufen. Wie gut genau das Mittel gegen die erst Ende November entdeckte Coronavirus-Variante Omikron schützt, ist allerdings unklar.

Wann das Vakzin in Deutschland angeboten wird, ist noch unklar. Nach dem europäischen Zulassungsverfahren werden auch die in Deutschland zuständigen Instanzen die Angaben des Herstellers überprüfen. Es gilt aber als wahrscheinlich, dass Novavax Anfang kommenden Jahrs in Deutschland eingesetzt wird.