Türen, die wie von Zauberhand zufallen, oder Stifte, die plötzlich vom Tisch rollen - Alltag in der Schillerschule im Essener Norden. "Es fühlt sich so an, als sei man auf See" , beschreiben Eltern die Situation in der Grundschule.

Ihre Kinder klagen häufiger über Kopf und Nackenschmerzen. Immer mal wieder sollen auch Schüler die Treppe heruntergefallen sein. Der Grund für die Schieflage sind Bergschäden. Im Dezember 2018 war das Problem bekannt geworden.

Erste Maßnahmen ergriffen

Jetzt hat die Stadt versprochen zu handeln. Es wurden bereits zusätzliche Handläufe im Treppenhaus angebracht, damit Lehrer und Schüler nicht so schnell stürzen. Für die Lehrer hat es außerdem Gesundheitssprechstunden gegeben.