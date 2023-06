Nach Fahrzeug-Kontrolle: Polizist angefahren und lebensgefährlich verletzt

Am Montagnachmittag hatte ein Streifenwagen einen 39-jährigen Autofahrer nach einem Verkehrsverstoß kontrollieren wollen. Doch der Fahrer hielt nicht an, sondern versuchte zu flüchten. Erst nach einer Verfolgungsjagd konnte der Streifenwagen ihn in einer Sackgasse in Essen-Borbeck stellen.

Verkehrskontrolle eskaliert: Polizist wird lebensgefährlich verletzt

Anstatt aufzugeben, wendete der 39-Jährige nach Angaben der Polizei seinen Renault. Als dann ein Polizist aus dem Streifenwagen ausgestiegen sei, habe er Gas gegeben, sei auf ihn zugefahren und habe ihn mehrere Meter mitgeschleift. Dabei wurde der Polizist lebensgefährlich verletzt.