Auto stürzt in Essen von Parkhausdeck - zwei Männer tot

Stand: 18.04.2022, 06:12 Uhr

In Essen ist am Sonntagabend ein Auto aus einem Parkhaus mehr als 15 Meter in die Tiefe gestürzt. Zwei Männer, die in dem Wagen gesessen haben, sind an ihren schweren Verletzungen gestorben.